Abanca sai da Media Capital e quer ficar com 10% da Cofina

O Abanca vai vender a sua posição na Media Capital na oferta pública de aquisição (OPA) da Cofina. E com o dinheiro da venda vai participar no aumento de capital que o grupo de media de Paulo Fernandes está a realizar para financiar a compra da TVI. No final, o banco galego passará a deter cerca de 10% da “nova” Cofina.

O banco liderado por Juan Carlos Escotet detém atualmente 5,05% da Media Capital. Essa posição vai ser alienada na OPA da Cofina sobre a dona da TVI depois de ter fechado o negócio com os espanhóis da Prisa (donos de 95% da Media Capital) por cerca de 205 milhões de euros.

Com o produto resultante da alienação na OPA, o Abanca participará no aumento de capital de 85 milhões de euros que o grupo que detém o Correio da Manhã, CMTV, Sábado, Recorde e Jornal de Negócios aprovou na semana passada para financiar a aquisição da Media Capital. Foi este o acordo negociado entre todas as partes para acelerar o processo. A operação ficará concluída até final do primeiro trimestre deste ano.

“Para levar a cabo o acordo de aquisição por parte da Cofina, vamos acompanhar o aumento de capital para manter a posição que detemos e que é ligeiramente inferior a 10% da Cofina com Media Capital dentro”, adiantou o CEO do banco, Francisco Botas, durante a conferência de apresentação de resultados anuais, em Santiago de Compostela, Espanha.

Escotet adiantou que o Abanca irá manter a sua posição original na sequência deste processo.

Está previsto que o Paulo Fernandes (dono da Cofina), o empresário Mário Ferreira e o Abanca fiquem com cerca de 51% da Cofina que integrará a Media Capital, dona da TVI.

Além do aumento de capital, o investimento na compra da TVI terá ainda financiamento garantido do Santander e da Société Générale.

