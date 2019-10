O Abanca viu o lucro subir ligeiramente nos primeiros nove meses do ano, tendo atingindo um resultado líquido de 402 milhões de euros até setembro, anunciou esta terça-feira o banco espanhol.

Em Portugal, o Abanca finalizou em junho a compra do negócio do Deutsche Bank de banca de particulares e pequenas empresas. No mercado português, prevê crescer 30% até 2021. Mais recentemente, já neste mês, os espanhóis finalizaram a compra do Banco Caixa Geral — o banco espanhol da Caixa Geral de Depósitos (CGD) — por 368 milhões de euros.

Segundo a instituição espanhola, com a consolidação do Banco Caixa Geral, passou a ter um volume de negócios de 85 mil milhões de euros. Diz que conseguiu captar 80 mil novos clientes em 2019, tendo agora 2,3 milhões.

O crédito a clientes dispara 23% neste período, atingindo um stock de 36,8 mil milhões de euros. Já os depósitos de clientes aumentaram 16,5%, totalizando 38 mil milhões de euros. Com as aquisições do Deustche Bank e do banco da CGD em Espanha, o Abanca afirma-se agora como “o sétimo banco espanhol por recursos próprios”, afirma o banco. “Descontando o negócio do Abanca em Portugal, e o crescimento que aporta o Banco Caixa Geral, o crédito cresceu 4,5%, enquanto os recursos aumentaram 4,3%”, assinala ainda em comunicado.

O banco indica ainda que as receitas recorrentes cresceram 6,9%, “devido à boa evolução do negócio com clientes, destacando-se o dinamismo comercial demonstrado nas novas formalizações com PME, que cresceram 6,8% quando comparadas com o ano anterior, e na nova produção de seguros, que aumentou 7,4% também em comparação com 2018”.

A margem financeira aumentou 5,1% para 424 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, com as receitas com comissões a registarem uma subida de quase 14% para 166,5 milhões de euros.