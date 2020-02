Abanca lucra mais de 400 milhões em 2019

O Abanca registou lucros de 405,0 milhões de euros em 2019, um aumento de 6,7% face ao mesmo período do ano anterior. Em 2018, o banco liderado por Juan Carlos Escotet lucrou cerca de 380 milhões.

O banco galego é um dos interessados na compra do EuroBic, onde a empresária angolana está a vender a sua participação de 42,5%. Em 2019, o Abanca comprou a operação de retalho do Deutsche Bank em Portugal e ainda o Banco Caixa Geral, da Caixa Geral de Depósitos (CGD), em Espanha, cuja integração ficará plenamente concluída no próximo mês, disse o chairman Escotet em conferência de resultados esta terça-feira.

Em relação a Portugal, o banco adianta que o negócio está a correr melhor do que o planeado: os depósitos de clientes cresceram mais 14% do que o esperado, assim como o crédito ficou 6,4% acima.

As duas aquisições estão na base do crescimento do volume de negócios (depósitos e crédito) do Abanca no ano passado: superou pela primeira vez os 85 mil milhões de euros. Os empréstimos a clientes cresceram quase 23% para mais de 35 mil milhões de euros, os recursos aumentaram 24% para 48,3 mil milhões.

A margem financeira melhorou 5,8% para os 780 milhões de euros.

(Notícia em atualização)