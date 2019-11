UE autoriza seguradora do Crédit Agricole e Abanca

A seguradora detida em partes iguais pelo Crédit Agricole e pelo Abanca para operar em seguros Não Vida em Portugal e Espanha, foi autorizada pela União Europeia.

O acordo apresentado, agora validado pela UE, é válido por 30 anos para desenvolver o negócio de seguros Não Vida em Portugal e Espanha. Uma empresa conjunta vai nascer deste acordo procurando clientes particulares e empresas com menos de dois milhões de euros de faturação. O modelo de negócio está centrado na criação e comercialização de produtos simples, mas inovadores num modelo que fomenta a contratação self-service e um modelo operativo omnicanal com enfoque no digital-first.

A Comissão Europeia considera que a joint venture não levanta problemas de concorrência dada a pequena expressão dos grupos na atividade seguradora nos países ibéricos.