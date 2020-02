Mário Ceitil, presidente da Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas (APG), Pedro Oliveira, CEO e cofundador da Landing.jobs, Ana Rita Pereira, administradora do setor público da Microsoft, Alexandre Vaz, CEO da Mercedes-Benz.io e Ana Gaspar, embaixadora da Volskwagen Digital Solutions; Teresa Vicente, diretora de recursos humanos da Multicert, Pedro Camacho, jornalista e diretor de inovação e novos negócios da Agência Lusa, Marta Santos, da EY, Nuno Troni, diretor de recursos humanos da Randstad e João Duarte, professor da Nova SBE, foram os convidados da primeira conferência anual da revista Pessoas, Pessoas vs. Tecnologia: #StopTheBullshit, que decorreu esta quinta-feira no Heden Santa Apolónia, em Lisboa.

Em dois momentos, os representantes das empresas pensaram em conjunto o futuro do trabalho, revelaram de que forma estão a integrar a tecnologia nas suas organizações e lançaram um olhar para o futuro. No fim, todos chegaram à conclusão de que, a par dos avanços tecnológicos, as pessoas vão continuar a moldar o futuro do trabalho.

Oiça o balanço dos participantes dos dois painéis de debate da 1ª conferência anual da revista Pessoas.