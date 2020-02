O argentino Lionel Messi volta a ser o futebolista mais bem pago do mundo, à frente ao internacional português Cristiano Ronaldo, de acordo com a classificação salarial publicada esta sexta-feira pelo jornal francês L’Équipe.

Segundo aquele diário francês, o avançado dos espanhóis do FC Barcelona aufere um salário bruto de 8,3 milhões de euros por mês, face aos 4,5 milhões que Cristiano Ronaldo recebe nos italianos da Juventus, clube que representa há duas temporadas.

Messi e Ronaldo superam o brasileiro Neymar, dos franceses do Paris Saint-German, o mais bem pago em solo gaulês com um salário a rondar os três milhões de euros, à frente do colega de equipa Kylian Mbappé, que não chega a auferir dois milhões ao final do mês.

O francês Antoine Griezmann e o uruguaio Luis Suarez, ambos com pouco menos de três milhões mensais, são os mais bem pagos do clube “blaugrana” a seguir a Messi, enquanto nos também espanhóis do Real Madrid os avançados Gareth Bale e Eden Hazard ganham 2,5 milhões.

No que diz respeito a treinadores, o argentino Diego Simeone, do Atlético de Madrid, encabeça o topo da lista dos mais bem pagos, com 3,6 milhões de euros brutos por mês, à frente do espanhol Pep Guardiola, do Manchester City (1,94 milhões), com o português José Mourinho, que chegou a meio da temporada ao Tottenham, e o alemão Jürgen Klopp, do campeão europeu Liverpool, a fecharem o pódio, ambos com 1,46 milhões.