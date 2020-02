Paddy Cosgrave, CEO e cofundador da Web Summit, vai estar em Cabo Verde a convite do primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva. O irlandês estará no país africano para conhecer “o potencial cru do país, conhecer o talento local e ter uma amostra da ambição do Governo na criação de um hub que pode prestar serviços tecnológicos a todo o continente africano”, refere Pedro Lopes, secretário de Estado da Inovação de Cabo Verde citado em comunicado. Além disso, Paddy Cosgrave marcará presença no lançamento de iniciativas como a Bolsa Cabo Verde Digital e o programa Kode Verde.

A visita de Cosgrave ao país africano vem reforçar a aposta da organização em atrair cada vez mais empresas africanas para o evento, que se realiza em Lisboa desde 2016. Na edição de 2019, participaram na maior conferência de empreendedorismo e tecnologia do mundo 41 startups de países africanos, incluindo cinco angolanas e uma cabo-verdiana.

Cabo Verde lançou recentemente um conjunto de iniciativas enquadradas na estratégia Cabo Verde Digital, e que têm como objetivo implementar medidas que potenciem o desenvolvimento de soluções tecnológicas nas nove ilhas do arquipélago, criando as bases para um ecossistema de empreendedorismo no país.

Cabo Verde apresenta a 10 de fevereiro o Cabo Verde Digital Voucher, que vai apoiar 100 jovens e 50 startups com pocket money, mentoria e serviços de incubação apoiados por universidades e empresas tecnológicas. Além deste, o Governo cabo-verdiano apresenta a iniciativa Code for All/Kode Verde, um programa gratuito de ensino de linguagens de programação, e que resulta de uma parceria entre a Cabo Verde Digital e a portuguesa Academia de Código.

Pedro Lopes assegura ainda esperar que “a ousadia de construir um Cabo Verde Digital que quer fazer pontes entre continentes e que quer atrair talentos e empresas para que em conjunto com os jovens cabo-verdianos possam gerar ideias e concretizar soluções de futuro, no presente”.

Paddy Cosgrave deverá ficar em Cabo Verde até 12 de fevereiro para participar no CV Next, um evento marcado para a Ilha do Sal.