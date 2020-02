Revista de imprensa internacional

A saída do CEO do Credit Suisse no seguimento de um escândalo de espionagem está na primeira página de vários jornais internacionais. Mas bem mais próximo da realidade nacional serão as dificuldades que o negócio da Worten em Espanha estará a passar por dificuldades. Destaque ainda para o reforço do fundo ativista do milionário Paulo Singer na tecnológica japonesa SoftBank ou para o facto de o Instagram disponibilizar esta sexta-feira uma ferramenta para gerir conexões através do nível de interação. No Brasil, nota para mais uma saída no Governo: ministro do Desenvolvimento Regional.

Cinco Días

Worten passa por dificuldades em Espanha

O negócio da Worten em Espanha está a passar por dificuldades. Desde a aquisição em 2008 da antiga Boulanger que a subsidiária espanhola da cadeia portuguesa de distribuição pertencente à Sonae regista perdas constantes. Em 2018, as perdas somaram 26 milhões de euros, 23% acima do ano anterior, valor que soma aos mais de 320 milhões que aparecem no balanço da Worten como “perdas de anos anteriores”. Na primeira metade de 2019, essas perdas tiveram continuidade, sendo que o auditor — a PwC coloca dúvidas sobre a capacidade de a empresa continuar a operar. Leia a notícia completa no Cinco Días (acesso livre, conteúdo em espanhol)

Financial Times

CEO do Credit Suisse vai abandonar o cargo após escândalos de espionagem

O presidente executivo do Credit Suisse, Tidjane Thiam, vai deixar o cargo após um escândalo de espionagem que implica o banco. O escândalo emergiu em setembro, quando Iqbal Khan, que liderava a equipa de gestão de fortunas, deixou o Credito Suisse para ingressar no UBS. Este foi seguido por um detetive privado, assim como a sua mulher, espionagem que o banco justificou inicialmente como sendo dirigida ao então diretor de operações, Pierre-Olivier Bouee. Tidjane Thiam deixa o cargo após a apresentação dos resultados do quarto trimestre do ano passado, em Zurique, no final da próxima semana. Será substituído por Thomas Gottstein, responsável do negócio suíço do banco. Leia a notícia completa no Financial Times (acesso pago, conteúdo em inglês).

The Wall Street Journal

Fundo Elliott já tem posição de mais de 2,5 mil milhões no SoftBank

O Elliott Mangement, fundo ativista do milionário Paulo Singer, já acumulou uma posição de mais de 2,5 mil milhões de dólares no grupo japonês SoftBank. O investimento realizado pela Elliott corresponde a 3% do valor de mercado do SoftBank, e terá como objetivo pressionar a tecnológica japonesa a implementar alterações que lhe permitam incrementar o valor das suas ações, segundo fontes próximas do processo. Leia a notícia completa no The Wall Street Journal (acesso pago, conteúdo em inglês)

Folha de S. Paulo

Bolsonaro exonera ministro do Desenvolvimento Regional

Há uma nova mexida no Governo do Brasil. O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, exonerou esta quinta-feira o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e nomeou para o cargo o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho. Canuto passará a presidir à Dataprev, entidade estatal responsável pelo processamento de dados das aposentações. Desde que assumiu o cargo, em janeiro de 2019, esta é a quinta exoneração que Bolsonaro decreta na sua equipa ministerial. Leia a notícia completa na Folha de S. Paulo (acesso livre, conteúdo em português do Brasil)

Business Insider

Instagram cria ferramenta para gerir conexões através do nível de interação

A partir de hoje é possível gerir as conexões da conta de Instagram em função do nível de interação. Isto é, a rede social mostra-nos quais foram as contas com quem mais e menos interagimos nos últimos três meses, através de likes, comentários e publicações no feed. Esta é uma forma de os utilizadores “controlarem” as contas com quem mais interagem, permitindo eliminar as menos relevantes. Leia a notícia completa no Business Insider (acesso livre, conteúdo em inglês)