Família Agnelli quer revender a Partner Re

De acordo com o site The Insurance Insider, que cita fonte não identificada da city londrina, a Exor, holding da família Agnelli, está a avaliar opções estratégicas para o futuro da resseguradora Partner Re, adquirida há quatro anos.

A Covéa está numa disputa judicial com a Scor, mas dispõe de recursos financeiros para avançar. Se esta hipótese não se concretizasse, a Exor (holding de investimento da família Agnelli) poderia considerar uma solução que envolva o pagamento em dinheiro e papel (ações), permitindo assim ganhar posição acionista numa entidade maior do que a atual participada, comprada quatro anos antes com base numa avaliação de 6,9 mil milhões de dólares.

Se a segunda alternativa fosse a opção da Exor, então a Swiss Re – pelas ligações históricas com a Partner Re – e a Scor seriam as contrapartes mais óbvias. No entanto, Third Point Re, Greenlight Re e a Axis são outros players que procuram oportunidades de aquisição ou fusão, acrescenta a publicação.

Quando, em 2016, a Exor adquiriu a Partner Re, a holding que gere a participações industriais da família Agnelli tinha a ambição de utilizar o negócio como plataforma para construir uma resseguradora de topo em escala, acalentando também a esperança de garantir um bom retorno a longo prazo.

No entanto, de acordo com a mesma fonte, a holding que detém cerca de 53% da Partner Re estará dececionada com o desempenho do investimento realizado há quatro anos.

A Partner Re é uma resseguradora global que opera em três segmentos (Património e Danos, Seguros Especiais, nomeadamente em mercados de capitais e outros setores de atividade económica e Vida e Saúde.

Em 2018, a companhia contabilizou 5,6 mil milhões de dólares em receitas.