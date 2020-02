As Aldeias do Xisto vão criar um fundo imobiliário para a recuperação e valorização do património edificado no contexto das aldeias, foi esta segunda-feira anunciado pela ADXTUR – Agência para o Desenvolvimento das Aldeias do Xisto.

“A adesão ao fundo imobiliário far-se-á através de unidades de participação, podendo assumir formas tão distintas como a venda dos imóveis ao fundo, o investimento financeiro, a transformação do património edificado em unidades de participação ou a cedência dos imóveis para exploração pelo fundo“, lê-se numa nota de imprensa enviada à Lusa.

A ADXTUR destaca que este fundo terá uma arquitetura inovadora, que “permite juntar pequenos aforradores e grandes investidores em torno de uma oportunidade de negócio, que representa também uma maior abertura do território ao exterior e um impulso na capacidade de atração e fixação de pessoas”. “Nesta primeira fase, será dada prioridade a imóveis no interior das 27 aldeias do xisto, em contextos cénicos, paisagísticos e naturais de interesse e ainda a imóveis com um valor histórico e cultural”, acrescenta a informação.

Citado na nota de imprensa, o diretor executivo da ADXTUR, Rui Simão, destaca a relevância deste fundo como forma de voltar “a mobilizar os parceiros e a convocar investidores externos e institucionais em torno da reabilitação e valorização do edificado, invertendo o declínio patrimonial e atraindo novas ambições, motivações e compromissos que estimulem a energia social que este território necessita e merece”.

A medida contribuirá ainda para “garantir uma maior abertura do território das Aldeias do Xisto ao exterior, preenchendo lacunas na oferta turística já existente, mas também colocando no mercado imóveis para outros fins, como por exemplo acolhimento científico e artístico, aluguer de longa duração, time sharing, entre outros”.

Entre as vantagens enumeradas está igualmente o facto de este fundo juntar liquidez, património, capacidade financeira e planeamento estratégico, além de promover a cooperação, facilitar o investimento e assegurar a qualidade dos imóveis, reduzindo o risco e a incerteza, bem como a amplitude de valores e concorrência negativa em preço e práticas.

O fundo deverá ainda favorecer o duplo investimento e retorno (financeiro e em qualidade de vida) e estimular a alocação de capital imobiliário onde existem lacunas e onde efetivamente cria rendimento, sem criar conflito com atividades já em funcionamento. Da lista também consta o contributo para dotar o território de novos imóveis que possibilitam a residência permanente a custo acessível, com rendimento seguro para o fundo.

A ADXTUR destaca que está em causa uma ação “ancorada e que beneficia da solidez e alcance da marca Aldeias do Xisto” e frisa que nas freguesias com aldeias inscritas na rede das 27 Aldeias do Xisto a média de preço dos imóveis é de 670 euros por metro quadrado, ao passo que nas restantes freguesias não urbanas do território a média de preço dos imóveis é de 580 euros por metro quadrado.

A Rede das Aldeias do Xisto é um projeto de desenvolvimento sustentável, de âmbito regional, liderado pela ADXTUR, que tem sede na Barroca, concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco.