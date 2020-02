PPR do Bankinter foi o mais rentável em 2019

O Fundo de Poupança reforma (PPR) Bankinter 75 PPR Classe B, gerido e comercializado pelo Bankinter, obteve o 1º lugar do ranking da APFIPP- Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, com uma rentabilidade anual de 16,5% em 2019. O fundo tem uma carteira de investimentos de 29,9 milhões de euros.

Nos lugares imediatos neste ranking ficaram, com 15,8%, o BPI Reforma Valorização , gerido pela BPI Gestão de Activos, que tem investido 119,3 milhões de euros. De novo o Bankinter com o fundo 75 PPR Classe A ficou em 3º lugar com 15,5%, e em quarto, com 15% de rendibilidade em 2019, o Optimize Capital Reforma PPR Agressivo. Em quinto lugar deste ranking surgiu o BBVA Estratégia Investimento PPR, gerido pela BBVA Fundos.

Num horizonte de 5 anos, medindo a rentabilidade média anual de 2015 a 2019, o NB PPR, gerido pela GNB, obteve 6% e detinha 46 milhões de euros em carteira no último dia do ano passado. Dois PPR da Optimize surgem em 2º e 3º lugar nesta análise de rentabilidade média a 5 anos, o Optimize Capital Reforma Activo com 3,4% e, da mesma família, o Moderado com 2,7%, ambos geridos pela Optimize Capital Partners. Nos quarto e quinto lugares desta classificação surge o PPR SGF Poupança Dinâmica e o PPR BIG Taxa Plus, ambos com 2,6% de rendibilidade anual entre 2015 e 2019.

Este ranking da APFIPP também indica os valores geridos por cada fundo sendo o BPI Reforma Valorização o mais volumoso com 119,3 milhões de euros geridos, seguido pelo PPR Big Taxa Plus com 75,6 milhões de euros e o NB PPR com 46 milhões.

Para comparar a rentabilidade dos fundos também deve ser, por lei comunitária, considerado um risco semelhante entre os fundos comparados e a APFIPP utiliza as normas da UE que classifica os fundos entre o nível de risco 1, o mais baixo, e o nível de risco 7, o mais elevado. Todos os fundos mencionados no top 5 de 2019 e no top 5 de 2015-2019 são de risco 4, exceto o Optimize Capital Reforma Moderado que é de risco 3.

O cálculo do risco é realizado considerando em conjunto o risco de mercado, analisando o histórico a 5 anos e o risco de crédito, a capacidade de os emitentes de pagarem as suas responsabilidades aos investidores.