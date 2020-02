Hoje nas notícias: IMI nos centros históricos, 5G e o lítio

Os imóveis nos centros históricos vão continuar a beneficiar da isenção de IMI. Universidades, PME e centros de saúde podem pedir aos operadores que vierem a ganhar licenças no leilão de 5G uma cobertura específica. No Porto, a autarquia vai multar quem não fizer a separação do lixo. É ainda notícia o facto de os preços das casas terem aumentado mais do que os salários em Portugal na última década.

Centros históricos vão continuar a ter a isenção de IMI

Afinal, os centros históricos vão continuar isentos de IMI. O fim desta “borla” chegou a ser dado como aprovado no site da Assembleia da República, mas uma coligação negativa acabou por chumbar a medida do Governo, permitindo que os imóveis localizados nas zonas históricas das cidades continuem sem ter de pagar o imposto municipal.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Exploração de lítio em Portugal pode não ser viável, alerta especialista

O presidente do Observatório de Economia e Gestão de Fraude, Óscar Afonso, considera que a exploração de lítio no país não será viável. “A evolução dos preços, com a dimensão das reservas e com os custos fixos e variáveis associados ao projeto, não consigo perceber como é que pode ser viável”, explicou o professor da Faculdade de Economia do Porto. Segundo Óscar Afonso, as reservas desta matéria-prima são “insignificantes”.

Leia a notícia completa na Rádio Renascença (acesso livre).

Universidades e PME podem pedir cobertura específica de 5G

A Anacom lançou esta segunda-feira o projeto de regulamento do leilão do 5G, que estabelece as obrigações que os operadores licenciados terão de se comprometer para o desenvolvimento e cobertura da rede da nova geração. O documento ainda vai ser alvo de consulta pública, mas prevê que centros de saúde, universidades e pequenas e médias empresas possam requerer aos operadores infraestruturas 5G específicas para estes espaços.

Leia a notícia completa na Público (acesso pago).

Quem não separar lixo no Porto vai ser multado pela autarquia

A Câmara Municipal do Porto está a multar todos aqueles que não fazem a separação do lixo. As infrações já renderam uma verba superior a 40 mil euros à autarquia liderada por Rui Moreira. Com esta medida, a autarquia portuense pretende tornar a cidade mais limpa.

Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (link indisponível).

Preço das casas subiu 4,5 vezes mais do que os salários

Comprar casa ficou mais caro. Nos últimos dez anos, os preços das casas disparou em média 4,5 vezes mais que o salário médio dos colaboradores. De acordo com os dados da Confidencial Imobiliário, no final de 2019 os preços das casas em Portugal estavam 46% acima dos níveis registados nos últimos dez anos. Contrariamente ao salários dos trabalhadores que evoluiu um pouco mais de 10% no mesmo período.

Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago).