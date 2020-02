A cidade do Porto está na bocas do mundo pelos melhores motivos. Para além da Invicta já ter sido classificada como melhor destino europeu, e estar entre as melhores cidades europeias para investir este ano, está agora na lista das das dez zonas urbanas mais interessantes da Europa, de acordo com o jornal britânico The Guardian.

Na lista com os dez bairros mais cool, a zona do Bonfim, no Porto, surge na quarta posição, à frente de bairros de cidades como Berlim, Varsóvia, Praga, Roma, Belgrado e Paris. O Bonfim situa-se a 20 minutos do centro do Porto e segundo o jornal é “uma zona procurada cada vez mais por jovens criativos”, ora não fosse a zona da Faculdade de Belas Artes.

No topo da lista do jornal britânico aparece o bairro de Järntorget e Långgatorna, em Gothenburg (Suécia), seguido do bairro universitário de Bruxelas (Bélgica) e do bairro El Cabanyal, em Valência (Espanha).

Lista dos dez bairros mais in da Europa