Os franceses continuam a apostar no mercado imobiliário nacional, não fossem eles os principais investidores estrangeiros no país. Desta vez foi a seguradora Axa Investment Managers, que comprou um conjunto de imóveis à Apollo por 200 milhões de euros, avança a Bloomberg, citada pelo Jornal de Negócios. A maioria destes imóveis está localizada em Lisboa e faz parte do portefólio que a Apollo comprou à Fidelidade em 2018.

A operação ficou concluída em dezembro por cerca de 200 milhões de euros e, segundo um porta-voz da Axa em Londres, citado pela Bloomberg, o objetivo da Axa é restaurar estes imóveis. Com este negócio, a seguradora francesa pretende “seguir uma estratégia de investimento de longo prazo, que incluirá um programa de investimentos para melhorar a qualidade dos ativos e dar ao mercado de Lisboa um stock imobiliário melhorado“.

Estes imóveis faziam parte do portefólio que o fundo norte-americano Apollo comprou em 2018 à Fidelidade por cerca de 425 milhões de euros. Este conjunto de 277 imóveis, com cerca de duas mil frações, gerou polémica pela questão do direito de preferência dos inquilinos. Na altura, a Fidelidade colocou esta carteira à venda com o objetivo de reforçar a solvência da empresa. Após esta operação, foi aprovada uma lei que veio reforçar o direito de preferência dos inquilinos em caso de venda dos imóveis.