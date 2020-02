19 anos depois do relançamento da marca realizado na capital portuguesa, a Mini volta a eleger Lisboa para ser o palco para o lançamento do seu modelo elétrico. Marca vai trazer, para a apresentação internacional do modelo, mais de 4.500 pessoas de todo o mundo que durante 15 dias vão percorrer a cidade com o novo modelo da fabricante do grupo BMW.

“4.500 pessoas vindas de todo o mundo irão estar presentes na apresentação internacional deste novo modelo” que terá lugar em Lisboa entre 1 de fevereiro e 15 de março. No total, haverá 300 veículos Mini a circular nas estradas da capital durante um evento que projetará a capital portuguesa em todo o mundo.

Lisboa foi a escolhida “devido à sua afinidade com a mobilidade elétrica”, explica a marca. “Dispõe mais de 500 postos de carregamentos públicos e uma das mais densas redes de abastecimento de energia para veículos elétricos”, nota.

“A sua nomeação como a Capital Verde Europeia 2020, pela Comissão Europeia, também influenciou na escolha da cidade”, refere a fabricante de automóveis.

Depois da apresentação, arranca a comercialização deste novo modelo “ideal para a utilização diária nas cidades, com uma bateria de alta tensão específica que garante uma autonomia até 234 quilómetros“, diz a marca. A chegada do novo modelo ao país acontece em março.

A Mini refere que o modelo totalmente elétrico “é rápido no carregamento da bateria de alta tensão”. “O carregador de bateria do novo Mini Electric permite a utilização de pontos de carregamento rápido CC e, utilizando um destes postos, é possível carregar a bateria de alta tensão dos 0 aos 80% da capacidade máxima em apenas 35 minutos”, remata.