Casa Branca pede 15 mil milhões para criar Força Espacial

O Departamento da Defesa dos EUA pediu 15 mil milhões de dólares para a criação da Força Espacial. O dinheiro servirá para financiar missões espaciais e a contratação de mais de 10.000 quadros (entre civis e militares) que se deverão juntar a esta nova força militar no próximo ano.

Este valor está incluído na proposta de orçamento para a Defesa para 2021, que ascende a 705 mil milhões de dólares.

Os fundos seriam usados para “consolidar a preponderância de missões espaciais, unidades, recursos e pessoal dos serviços militares existentes com a nova Força Espacial dos EUA”, de acordo com a proposta do Pentágono. O obetivo é ter a nova força militar completamente estabelecida até 2024.

De acordo com o site Tech Crunch (acesso livre/conteúdo em inglês), este financiamento não é completamente novo, dado que seria transferido da Força Aérea para um novo comando.

Por referência, os 15 mil milhões de dólares propostos pelo Pentágono representam 60% do orçamento anual proposto pela NASA.