Revista de imprensa internacional

O coronavírus está a ter um forte impacto na economia chinesa. As fábricas estão a fechar, levando a uma quebra acentuada da produção. Perante o cenário, o presidente chinês, Xi Jinping, compromete-se a realizar ajustes à política económica para minimizar o impacto do vírus, mas também a evitar despedimentos por motivos de doença. Ainda na imprensa internacional, destaque para as emissões globais de CO2 que desceram pela primeira vez em dez anos, enquanto a Casa Branca pede 15 mil milhões para criar Força Espacial.

Cinco Días

Presidente chinês compromete-se a evitar despedimentos por doença

O presidente chinês está ciente do impacto que o coronavírus está a ter na economia do país. Xi Jinping garante, no entanto, que será feito um esforço para atingir os objetivos económicos e sociais, será feito um ajuste económico para minimizar o impacto do surto. E deixou a promessa de que serão evitados despedimentos de trabalhadores por causa da doença.

The Guardian

Produção de smartphones em queda. Coronavírus fecha fábricas chinesas

O coronavírus está a provocar uma quebra na produção global de smartphones. Com o surto a obrigar ao encerramento de fábricas em toda a China, a TrendForce prevê que saiam das linhas de produção 275 milhões de equipamentos entre janeiro e março, um número que compara negativamente com os 310 milhões nos mesmos três meses do ano passado. A produção de smartphones da Apple deverá encolher em 10% e a da Huawei em 15%.

Financial Times

Emissões globais de CO2 descem pela primeira vez em dez anos

Pela primeira vez numa década, as emissões globais de dióxido de carbono caíram. Segundo dados da Agência Internacional de Energia (IEA) as emissões de carbono diminuíram na UE e EUA. Nestas duas economias o uso do carvão, que é o combustível fóssil mais poluente, diminuiu entre 15% e 25%. As emissões totais dos setores energéticos caíram para níveis “vistos pela última vez no final da década de 1980”, disse a agência. Fatih Birol, presidente da AIE, disse que o forte crescimento da energia eólica e solar, as transições em larga escala do carvão para o gás natural e o maior uso de energia nuclear contribuíram para a queda das emissões de CO2.

Tech Crunch

Casa Branca pede 15 mil milhões para criar Força Espacial

O departamento da defesa norte-americana pediu 15 mil milhões de dólares para a criação da Força Espacial. O dinheiro servirá para financiar missões espaciais e a contratação de mais de 10.000 quadros (entre civis e militares) que se deverão juntar a esta nova força militar no próximo ano. A proposta de orçamento para a Defesa ascende a 705 mil milhões de dólares.

Bloomberg

Airbus apresenta avião parecido com “caça” dos filmes Star Wars

Se é fã dos filmes Star Wars, o novo avião-jato da Airbus será familiar. A fabricante de aviões norte-americana revelou esta terça-feira um novo modelo de jato semelhante a um Falcão, o Maverick, com motores duplos montados na traseira, que faz lembrar os “caças” dos icónicos filmes de ficção científica da Guerra das Estrelas. A Airbus SE apresentou um modelo de demonstração com cerca de dois metros de comprimento e 3,2 metros de largura na Singapore Air Show, com o chamado corpo de asa mista, projetado para otimizar o consumo de combustível.

