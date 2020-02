O ano de 2019 não foi favorável à Navigator. O resultado líquido recuou 25,2%, para 168,3 milhões de euros, uma queda explicada com a “forte queda dos preços da pasta de papel e redução da procura de pasta e de papel”, comunicou a empresa à CMVM.

O EBITDA [lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações] fixou-se em 372,1 milhões de euros, menos 18,3% face ao ano anterior.

No período, a Navigator registou um volume de negócios estável de 1,68 mil milhões de euros, “com o crescimento dos volumes de venda de pasta e de tissue a atenuar a redução de preços de pasta e volumes de papel”. Mas isto não foi suficiente para evitar a quebra nos lucros da companhia.

Este volume de negócios inclui 1,198 mil milhões de euros de vendas de papel, 165 milhões de vendas de pasta e 161 milhões de vendas de energia e 132 milhões de vendas de tissue. “O volume de negócios de 2019 inclui ainda cerca de 32 milhões de euros de vendas relacionadas com outros negócios”, refere a empresa.

Síntese dos principais indicadores

A conjuntura desfavorável fica patente no comunicado remetido ao regulador dos mercados. “O ano de 2019 foi marcado pela deterioração das condições de mercado, em particular pela queda dos preços de pasta e pelo enfraquecimento da procura no mercado europeu. A grande criação de stocks, sobretudo na China, no final de 2018 e durante o primeiro semestre de 2019, contribuíram significativamente para a queda dos preços de pasta”, explica a companhia.

