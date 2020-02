Fundos de pensões geriram 21,8 mil milhões em 2019

O montante gerido pelos fundos de pensões ultrapassou os 21,8 mil milhões de euros em 2019, um aumento superior em 12,1% face a 2018, divulgou a Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões (ASF).

De acordo com um comunicado da entidade presidida por Margarida Corrêa de Aguiar, que diz respeito a valores provisórios relativos a 2019, os 21,8 mil milhões de euros superam em 12,8% os 19,4 mil milhões de euros registados em 2018.

A ASF assinala também que em 2019 “extinguiram-se quatro fundos de pensões (três fechados e um PPR [plano poupança reforma]”, mas também se constituíram “três fundos de pensões abertos e quatro fundos de pensões PPR”, algo traduzido num aumento de três fundos de pensões sob gestão da ASF face a 2018.

As cinco entidades que mais volume agregaram, concentrando cerca de 80% do volume total de montantes geridos, foram a Ageas SGFP, a CGD [Caixa Geral de Depósitos] Pensões, o BPI Vida e Pensões, o GNB SGFP e a Sociedade Gestora do Banco de Portugal.

Já “no ranking dos fundos de pensões, os 25 maiores fundos representam cerca de 85% do total dos montantes geridos, continuando a destacar-se os fundos de pensões do setor bancário”, enfatiza ainda a ASF.

Nesta classificação, a liderança pertence ao fundo do grupo BCP, seguindo-se o Pessoal da Caixa Geral de Depósitos, o Banco de Portugal – Benefício Definido, o Novo Banco e o banco BPI.