Marcas portuguesas continuam a ser as mais reputadas

Os consumidores portugueses veem as marcas nacionais como sinónimos de confiança. Das 2.700 marcas a operar no país, e das sete marcas com mais reputação entre os consumidores, três são portuguesas — Olá (marca da Unilever para Portugal), Delta e Luso.

Este ano, das sete marcas que obtiveram um índice de reputação de excelência, três são nacionais e duas delas estão no topo da tabela, conclui um estudo da consultora OnStrategy. No topo da tabela está a Olá (que apesar de pertencer à britânica Unilever, é uma marca nacional), destronando a Delta que liderava há dois anos consecutivos. O top 3 fica fechado com uma marca suíça, a Nestlé, que se mantém na mesma posição do ano anterior.

A quarta posição é ocupada pela dinamarquesa Lego, seguida pelas norte-americanas Google e Disney, refere o estudo. A marca nacional Luso surge em sétimo lugar, “mantendo-se nos níveis de excelência”, refere o comunicado. Este ano, apesar de o ranking com índice de excelência (mais de 80 pontos) ser mais curto, observou um “aumento significativo de marcas que alcançaram o índice reputacional de robustez (entre 70 e 80 pontos)”.

Para Pedro Tavares, partner e CEO da OnStrategy, este crescimento de reputação deveu-se, essencialmente, ao “trabalho consistente e sustentado das marcas”. “Cada vez mais o desafio está na correta identificação dos stakeholders mais influentes, auditoria de posicionamento e reputação, seleção dos touchpoints mais eficientes e gestão dos impactos financeiro”, diz, citado no documento.

Setor alimentar no topo com Olá a liderar

Em termos de setores analisados, o estudo conclui que o setor da alimentação “é o que se encontra mais bem posicionado”. No top 5 deste universo, quatro são marcas de excelência — Olá, Delta, Nestlé e Luso.

E enquanto os setores alimentares, tecnologia e soluções para crianças são os que registam maiores indicadores reputacionais, os setores mais expostos às dimensões de serviço e Governo societário (utilities, energia, banca, seguros e construção) são os que apresentam os índices de reputação mais baixos.