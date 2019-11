Da McDonald’s à H&M, quando as marcas metem o pé na argola

Há campanhas publicitárias que ganham prémios. Outras que têm frases que nunca nos vão sair da memória. Depois há também aquelas que ficam para história… pelos piores motivos.

A McDonald’s Portugal foi a última empresa a ter de gerir uma crise por causa de um anúncio que não deu certo. Esta quinta-feira, por ocasião do Dia das Bruxas, a marca desenhou uma campanha na qual oferecia um gelado Sundae na compra de outro. Para tal, a McDonald’s usou a frase “Sundae Bloody Sundae”, uma alusão à música “Sunday Bloody Sunday”, da banda de rock irlandesa U2.

Mas a faixa do álbum “War” é uma homenagem às vítimas do incidente que marcou o domingo de 30 de janeiro de 1972 na Irlanda do Norte, em que soldados britânicos dispararam sobre 28 civis desarmados, matando 14 pessoas. A polémica instalou-se nas redes sociais e a empresa viu-se obrigada a retirar os cartazes, bem como a pedir desculpa.

Este está longe de ser um caso único. A popularidade das redes sociais tornou mais fácil transmitir mensagens e facilitou a vida a muitos anunciantes, mas também é mais difícil prever e antecipar todos os efeitos que um anúncio publicitário pode vir a ter. Abaixo, recorde outros casos em que ações promovidas por marcas fizeram fizeram o tiro sair pela culatra.

ANA manda fugir do Algarve e ir passar férias a França

Foi este verão. A ANA – Aeroportos de Portugal levou a cabo uma campanha publicitária no Aeroporto de Faro que recomendava aos portugueses irem passar férias a França. A frase: “Foge da confusão algarvia e descansa em França!”, acompanhada por uma imagem de Marselha.

O caso chegou ao Governo, que pediu que a publicação fosse retirada de imediato. “O Governo, assim que tomou conhecimento da situação, pediu explicações à ANA e pediu de imediato que fossem tomadas medidas para retirar uma publicação que é contrária aos interesses do país, dos portugueses e da economia nacional”, disse na altura fonte oficial do Ministério das Infraestruturas e Habitação.

Nas redes sociais também surgiram críticas, muito pelo facto de a ANA ser detida pela Vinci, que é uma empresa francesa.

Câmara de Lisboa ataca Trump… com erro

As Presidenciais dos EUA que elegeram Donald Trump coincidiram com o Web Summit em Lisboa, a primeira edição em que a feira se realizou em Portugal. A Câmara Municipal de Lisboa quis picar o ponto e espalhou pela cidade uma mensagem irónica e anti-Trump.

Ma a campanha acabou por ser viral por outro motivo: um erro ortográfico. “In the free world, you can still find a city to live, invest and build your future. Making brigdes. Not walls.” A autarquia queria passar a mensagem: “No mundo livre ainda pode encontrar uma cidade para viver, investir e construir o seu futuro. Construindo pontes, não muros”, uma alusão ao muro para travar a imigração, que foi uma das promessas eleitorais do presidente.

O problema está na palavra brigdes, onde deveria estar escrito bridges. A palavra inglesa para “pontes”.

Olá! “Ganhas-te” um brinde

E por falar em erros, a marca de gelados Olá enfrentou uma situação semelhante. “Ganhas-te um brinde Olá!”, lia-se num material publicitário da marca, referente ao Dia da Criança.

Noutro material da mesma campanha, a marca colocava outra questão. E, novamente, lá estava o erro ortográfico: “Já experimentas-te os chocolates Olá?”

O caso gerou críticas à marca nas redes sociais, por promover um erro junto das crianças. A Unilever, dona da marca, acabou por decidir pôr fim à campanha.

“O macaco mais cool da selva”

A H&M esteve debaixo de fogo no ano passado por causa de uma camisola, à venda no site da marca, que foi considerada racista.

A marca recorreu a uma criança africana para promover uma hoodie verde com a inscrição: “Coolest monkey in the jungle” — ou, em português, “o macaco mais cool da selva”.

Nas redes sociais, o caso foi apelidado de “inapropriado”, “nojento” e “negligente”.

Pepsi fez “vudu” a Portugal e a Ronaldo

A Pepsi promoveu uma campanha na Suécia com um boneco de vudu vestido com as cores da seleção. A intenção era o boneco ser semelhante a Cristiano Ronaldo e mostrava a figura a ser atropelada por um comboio ou esmagada por uma lata.

“Vamos passar por cima de Portugal!” era o título do anúncio, que foi divulgado pouco antes de a seleção portuguesa de futebol defrontar a seleção sueca.

A marca viu-se obrigada a pedir desculpa a Portugal e a Cristiano Ronaldo… e a Suécia foi batida pela seleção nacional por três bolas a duas.

Cerveja Tagus promove o “orgulho hetero”

Lembra-se da cerveja Tagus? A marca envolveu-se numa polémica em 2007 com uma campanha em múpis que promovia o “orgulho heterossexual” e o “convívio” masculino com o sexo oposto.

Havia até um portal online, em www.orgulhohetero.com. O objetivo? “Criar uma comunidade que se orgulha de ser heterossexual estabelecendo relações no site”.

O caso gerou gerou muita polémica e chegou a motivar queixas no então Instituto Civil da Autodisciplina da Publicidade (ICAP).