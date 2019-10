Sociedade 5.0. Sociedade super-inteligente. Sociedade da imaginação. Três conceitos, uma definição. “Uma sociedade centrada no homem, que equilibra o progresso económico com a resolução de problemas sociais, através de um sistema que integra de forma eficaz o ciberespaço e o espaço físico”. A explicação é da autoria do governo do Japão, país onde nasceu este conceito.

A sociedade super-inteligente surge como resposta aos principais desafios do mundo começando, desde logo, pelo envelhecimento populacional, um problema especialmente expressivo no país asiático. Com uma esperança média de vida de cerca de 81 anos para os homens e 87 anos para as mulheres, o Japão é um dos países do com maior número de idosos. A par disto, segundo o Banco Mundial, a taxa de fecundidade ronda os 1,4 filhos por mulher, enquanto para manter uma população estável, a média deveria estar nos 2,1.

“O Japão não cresce há 30 anos. Apesar de ser uma das sociedades mais desenvolvidas do mundo é, também, uma das mais envelhecidas”, começa por explicar André Magrinho, adjunto do presidente na Fundação AIP – Pessoas.Empresas.Economia.

“Os japoneses estão muito preocupados com o envelhecimento estrutural e com tudo aquilo que é subjacente a este problema que não conseguem resolver. Talvez seja até interessante olhar para os robôs japoneses e para os robôs americanos ou até europeus. O Japão tem desenvolvido muito mais robôs para ajudar as pessoas idosas. São robôs mais humanizados, até pela própria interface”, refere.

Tudo isto traduz-se num maior encargo para o sistema de saúde e, também, para a segurança social, que lidam com uma população que está a envelhecer — e a adoecer — e, por sua vez, traz a escassez de mão-de-obra. De acordo com a agência Reuters, há 1,63 empregos disponíveis no Japão para cada pessoa que está à procura de trabalho.

