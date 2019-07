“Foge da confusão algarvia e descansa em França!!”. Era esta a mensagem, acompanhada de uma imagem de Marselha, no sul de França, que protagonizava uma campanha publicada nas redes sociais da ANA – Aeroportos de Portugal, através do Aeroporto de Faro. Rapidamente choveram críticas que acabaram por chegar à tutela. O Governo pediu que a publicação fosse retirada, o que já aconteceu, mas agora quer explicações.

“O Governo, assim que tomou conhecimento da situação [campanha publicitária do Aeroporto de Faro a promover o destino Marselha] pediu explicações à ANA e pediu de imediato que fossem tomadas medidas para retirar uma publicação que é contrária aos interesses do país, dos portugueses e da economia nacional”, refere fonte oficial do Ministério das Infraestruturas e Habitação.

“A ANA já promoveu uma averiguação sobre o que se passou e retirou de imediato a ligação em causa“, salienta a mesma nota. A publicação partilhada pelo Aeroporto de Faro no Facebook era patrocinada, mas deixou de estar disponível. Foi apagada pela gestora dos aeroportos nacionais, cuja concessão é da Vinci, uma empresa francesa.

Esta publicação, de promoção a Marselha, gerou polémica esta segunda-feira. No Facebook, além dos comentários de desagrado de vários utilizadores, também o PS Algarve se manifestou contra a campanha.

“O Presidente da Federação Regional do Algarve do Partido Socialista e deputado na Assembleia da República, Luís Graça, solicitou hoje a suspensão imediata das campanhas patrocinadas pelo Aeroporto de Faro, promovendo destinos externos em alternativa ao Algarve, tendo contactado a tutela para manifestar o seu desagrado“, pode ler-se numa publicação sobre o assunto.

A página gerida pelo PS sugere ainda que a publicidade a França poderá estar relacionada com a privatização da ANA – Aeroportos de Portugal, que é detida pela Vinci Airports, empresa de capitais franceses. Acrescentam que a decisão do Governo do PSD e CDS não conseguiu “acautelar e salvaguardar o interesse nacional”.

