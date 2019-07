Paga muito pela energia que utiliza em casa? Saiba que pode conseguir baixar a fatura, sendo que para isso basta estar atento aos preços praticados pelos diferentes comercializadores no mercado liberalizado. São vários os que conseguem apresentar custos inferiores ao da tarifa regulada, sendo tanto maior a poupança quanto o consumo. No limite, uma família numerosa poderá conseguir baixar o valor a pagar ao final de um ano em 188 euros, de acordo com a ERSE.

É na oferta dual que se consegue maior desconto, principalmente para as famílias numerosas. As contas constam no boletim de ofertas comerciais de eletricidade e gás natural referentes ao segundo trimestre deste ano da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), que identifica também os fornecedores mais em conta, considerando mesmo as ofertas condicionadas.

“No conjunto de ofertas comerciais disponíveis, existiam poupanças significativas no mercado liberalizado, quando comparado com o mercado regulado”, adianta a ERSE, no boletim. Esta poupança varia consoante o tipo de consumidor, sendo que a mais elevada se verifica para as famílias mais numerosas, que consomem mais.

Na eletricidade, o número de fornecedores com uma oferta mais competitiva do que a tarifa regulada varia entre sete e 11 comercializadores, para os três consumidores tipo analisados. Já para quem tem eletricidade e gás existem quatro ou cinco fornecedores mais em conta.

Os casais com quatro filhos obtém uma poupança anual de 137 euros na fatura da eletricidade caso seja cliente da Galp Energia, e de 188 euros no caso de optarem pela oferta dual da EDP Comercial. Para aqueles com dois filhos, “a escolha da oferta de mercado mais competitiva permite uma poupança anual de 58 euros e de 80 euros, face ao mercado regulado, com a oferta de eletricidade e a oferta dual, na Galp Energia e na EDP Comercial, respetivamente”, aponta a ERSE.

Apesar de em menor dimensão, os casais sem filhos podem também poupar com as ofertas do mercado liberalizado. A poupança

anual para a oferta de energia é de 28 euros, enquanto que na oferta dual se poupam 40 euros, de acordo com as contas do regulador do setor. Em ambos os casos basta ser cliente da GoldEnergy.

Os consumidores que têm apenas gás natural obtêm valores inferiores de poupança anual, sendo que são apenas dois os fornecedores com uma oferta mais competitiva do que aquela da tarifa regulada, para todos os tipos de consumidor.

Os casais sem filhos poderão poupar 13 euros por ano face à oferta do mercado regulado caso sejam clientes da Endesa, enquanto a poupança para as famílias com dois filhos se fixa nos 25 euros, também através da Endesa. Já aqueles com quatro filhos não conseguem um desconto tão significativo, sendo que a poupança anual é de 11 euros sendo clientes da Galp Energia.