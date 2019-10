EuroBic avança com procedimentos judiciais contra Ana Gomes

O EuroBic vai mesmo avançar para tribunal contra Ana Gomes por causa das “falsidades proferidas” pela ex-eurodeputada sobre Isabel dos Santos. Ana Gomes acusou (ainda que indiretamente) a empresária angolana de usar este banco para “lavar dinheiro”.

No início de outubro, Isabel dos Santos disse em entrevista à Lusa: “Tenho muitas dívidas, tenho muito financiamento por pagar, as taxas de juros são elevadas, nem sempre é fácil também ter essa sustentabilidade do negócio, para conseguir enfrentar toda a parte financeira dos negócios”.

Foi na sequência dessas declarações que Ana Gomes escreveu no Twitter que a empresária em causa se endivida muito “porque, ao liquidar as dívidas, ‘lava-se que se farta” e acrescentou: “Os bancos [que] querem ser ressarcidos, só em teoria cumprem a #AMLD [Diretiva Anti-Braqueamento de Capitais]; De facto, não querem saber a origem do dinheiro. E o Banco de Portugal não quer ver”.

A ex-deputada sugeriu ainda que o EuroBic, onde Isabel dos Santos é acionista através da Santoro, será a máquina de lavar o dinheiro. “Que jeito dá à PEPíssima [Pessoa Politicamente Exposta] acionista Isabel dos Santos o Banco EuroBic! Está na rede Swift e na Zona Euro, passa por lá para liquidar dívidas junto de outros bancos. Sem due diligences pois já circulou por banco da Zona Euro. O Banco de Portugal e o Banco Central Europeu assobiam para ar!”, escreveu, na rede social.

Em reação, Teixeira dos Santos disse: “A drª Ana Gomes ou prova o que afirma ou será acusada de difamação“. Em resposta a este desafio, Ana Gomes garantiu ter essa provas e acrescentou: “Estou farta de apresentá-las às autoridades nacionais e europeias”.

Face a esta posição da ex-eurodeputada, o EuroBic fez saber, esta quinta-feira, que irá mesmo avançar para tribunal contra Ana Gomes. “Uma vez que as falsidades proferidas pela Dra. Ana Gomes lesam o bom-nome e reputação do EuroBic, o banco decidiu avançar com os procedimentos judiciais adequados com vista à salvaguarda dos seus direitos”, explica o EuroBic em comunicado.

(Notícia atualizada às 18h08)