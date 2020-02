Sprint dispara 70%. Wall Street volta a tocar máximos

A maré está alta em Wall Street. Os três principais índices norte-americanos continuam a subir sem parar, prolongando a tendência positiva iniciada na semana passada. Dois deles, o S&P 500 e o Nasdaq, estão a renovar máximos históricos, apesar dos receios em torno da epidemia de coronavírus, que têm condicionado as negociações.

Concretamente, o S&P 500 soma 0,44%, para um recorde de 3.366,85 pontos. Em simultâneo, o tecnológico Nasdaq ganha 0,59%, para 9.685 pontos, outro máximo histórico. O industrial Dow Jones prossegue a caminhada rumo aos 30.000 pontos, avançando 0,40% nesta sessão, a cotar nos 29.395,01 pontos.

O otimismo dos investidores continua a suportar ganhos nas ações, depois do rally iniciado na semana passada, com uma ligeira correção na sexta-feira. Estes avanços acontecem mesmo perante os eventuais impactos da epidemia de coronavírus na economia, que ainda não estão plenamente calculados.

Esta terça-feira, as autoridades chinesas estimaram que o surto de coronavírus deverá estabilizar nas próximas semanas, apesar de se assumir que milhares de casos ainda não terão sido, sequer, diagnosticados. O vírus já provocou mais de 1.000 mortes e continuam as restrições às deslocações um pouco por todo o mundo.

A Apple tem sido uma das empresas penalizadas pela epidemia. A cadeia de fornecedores da marca está enraizada na China, mas estes sinais positivos estão a puxar pelas ações da fabricante do iPhone. Os títulos ganham 0,35%, para 322,65 dólares.

Mas o grande destaque vai para as ações da Sprint e da T-Mobile, que negoceiam em forte alta depois de a justiça dos EUA ter validado a fusão entre as duas companhias, por considerar que a operação não coloca entraves à concorrência no mercado. A Sprint valoriza 72,66%, para 8,30 dólares, enquanto a T-Mobile soma 11,14%, para 93,98 dólares.

Pela negativa destaca-se a Tesla. A empresa está a corrigir dos fortes ganhos alcançados em sessões passadas e os títulos caem 0,53%, para 766,77 dólares. Ainda assim, a fabricante automóvel liderada por Elon Musk acumula uma valorização de 17,7% desde o início deste mês.