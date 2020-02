Liberty com despedimentos e fecho de escritórios em Portugal

A Liberty Seguros vai passar por uma forte reestruturação em Portugal. Vai fechar 14 escritórios, ficando abertos apenas os de Lisboa e Porto, mas também reduzir o número de o número de colabores, com a saída de pelo menos 25.

Estes cortes fazem parte de uma reorganização comercial que vai passar pelo teletrabalho, como explicou fonte oficial, ao Dinheiro Vivo. Já os sindicatos indicam que as mudanças vão afetar 99 colaboradores.

A seguradora conseguiu 296 milhões de euros de prémios emitidos em 2019, o que significa uma quebra de produção de 7,5% face a 2018. Ainda assim, detém 2,4% de quota de mercado total português.

Quase metade da sua produção é obtida no ramo automóvel onde detém uma quota de 7,7% do mercado e é a sexta maior seguradora a atuar em Portugal. Também em acidentes de trabalho tem expressão relevante com 5,6% do mercado. Tem negócio reduzido no ramo Vida, com apenas 0,3% do mercado.

A companhia americana, que em 2017 tinha passado a sua sede para Espanha, numa fusão ibérica que juntou a Irlanda, está em Portugal desde 2003 quando adquiriu a seguradora Europeia ao Crédit Suisse.