Revista de imprensa internacional

Bernie Sanders, que venceu as primárias de New Hampshire, está em destaque nos jornais internacionais. A marcar o dia está ainda o processo que a Nissan avançou contra o ex-presidente Carlos Ghosn, exigindo uma indemnização de mais de 80 milhões de euros. E o Brexit também continuar a fazer notícias, levando à saída de mais uma empresa do Reino Unido, desta vez a N26.

Reuters

Bernie Sanders vence primária democrata no Estado de New Hampshire

Bernie Sanders venceu a primária do Partido Democrata no estado de New Hampshire, ficando à frente do ex-autarca Pete Buttigieg. Na segunda votação das primárias do Partido democrata para a corrida à Casa Branca, Sanders recebeu 26% (cerca de 71.400 votos), enquanto Buttigieg obteve 24,4% (67.000 votos). “Este é o início do fim de Donald Trump”, afirmou o senador de 78 anos, perante os seus apoiantes em New Hampshire.

Expansión

Nova fábrica de notas de Espanha vai custar 78 milhões

A construtora ACS vai ser responsável pela construção da nova fábrica de notas espanhola, depois de ter vencido o concurso público por um valor abaixo do valor base. O concurso previa um orçamento base de 93,5 milhões de euros, mas a ACS adjudicou a obra por 78 milhões de euros, comprometendo-se a conclui-la dentro de 21 meses. A nova fábrica vai ser construída num terreno de 15 hectares na Avenida Daroca, em Madrid.

Bloomberg

Nissan processa Ghosn. Exige 84 milhões de indemnização

A Nissan processou o ex-presidente Carlos Ghosn em 91 mil milhões de dólares (83,4 milhões de euros) por danos causados à empresa. O processo instaurado pretende “recuperar uma parte significativa dos danos monetários causados à empresa pelo seu ex-presidente, resultado de anos de má conduta e atividade fraudulenta”, afirma a Nissan, em comunicado, acrescentando que o valor da indemnização poderá aumentar.

The Guardian

N26 sai do Reino Unido. Culpa o Brexit

A N26, rival germânica da Revolut, decidiu retirar-se do mercado britânico onde contava com mais de 200 mil clientes que terão agora dois meses para “limparem” as suas contas. A suspensão do serviço no Reino Unido, 18 meses depois do arranque, fica a dever-se ao Brexit, com a empresa a argumentar que a saída do país da União Europeia (UE) não lhe permite continuar a operar com a licença bancária da UE.

Financial Times

Lucros do Softbank afundam após perdas do Vision Fund

Os lucros do SoftBank no último trimestre do ano passado afundaram 99% para 23,6 milhões de dólares (21,6 milhões de euros), depois de o seu fundo tecnológico Vision ter registado uma perda operacional de dois mil milhões de dólares (1,83 mil milhões de euros) no mesmo período. Este desempenho acontece numa altura em que o grupo de tecnologia japonês está sob pressão por parte do fundo norte-americano Elliott Management, liderado por Paul Singer. Singer quer que a empresa faça mudanças na gestão, mas também que avance com um programa de recompra de ações.

