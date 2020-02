O Governo vai avançar com um concurso público para a gestão clínica do Hospital de Cascais. O contrato de gestão do Hospital de Cascais com a Lusíadas Saúde, em regime de parceria público-privada (PPP), terminava em 2018 mas foi prorrogado por até três anos, para dar tempo para preparar o novo concurso.

Foi esta quinta-feira aprovada uma resolução que “estabelece os pressupostos de lançamento e adjudicação de um novo contrato de parceria para a gestão e prestação de cuidados de saúde no Hospital de Cascais, assegurando que os atos praticados anteriormente se encontram salvaguardados”, lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.

Quanto ao calendário para o lançamento do concurso, o secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, adiantou apenas que se irá desenvolver “muito brevemente”, em conferência de imprensa.

