Governo dá tolerância de ponto à Função Pública no Carnaval

Os funcionários públicos vão ter mais tempo para brincarem ao Carnaval. Apesar de não ser um feriado, o Governo decidiu dar tolerância de ponto na terça-feira, dia 25 de fevereiro.

“Apesar de a terça-feira de Carnaval não constar da lista de feriados obrigatórios estipulados por lei, o Governo decidiu, através de despacho assinado pelo primeiro-ministro, conceder tolerância de ponto no próximo dia 25 de fevereiro“, refere a nota do gabinete do primeiro-ministro.

Na base desta tolerância de ponto para os funcionários do Estado está, diz o Executivo, “a tradição consolidada de organização de festas neste período”.

“É concedida tolerância de ponto aos trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços da administração direta do Estado, sejam eles centrais ou desconcentrados, e nos institutos públicos, no dia 25 de fevereiro de 2020″, explica.

De fora desta tolerância de ponto ficam “os serviços e organismos que, por razões de interesse público, devam manter-se em funcionamento naquele período, em termos a definir pelo membro do Governo competente”.