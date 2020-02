Zurich fixa recorde de lucros dos últimos 10 anos

O Zurich Insurance Group (Zurich) encerrou o exercício de 2019 com um crescimento de 12% nos ganhos, alcançando cerca de 4,15 mil milhões de dólares em lucro líquido atribuível a acionistas, o valor mais alto desde 2010. O resultado operacional progrediu 16%, face a 2018, ascendendo aos 5,3 mil milhões.

Assim, o objetivo trienal de 12% definido para o RoE (rendibilidade dos capitais) foi ultrapassado em mais de dois pontos (+2,2), fixando a rentabilidade dos capitais próprios em 14,2%.

Citado no documento, Mario Greco, CEO da Zurich, afirma: “Os resultados confirmam o sucesso na execução dos nossos planos a três anos. Um percurso fantástico de fortalecimento do negócio, em termos orgânicos e através de aquisições, conseguindo reduzir volatilidade e melhorar os serviços ao cliente. Tudo isto reflete-se, ainda, na proposta de aumento dos dividendos (…), pelo terceiro ano consecutivo”.

O desempenho operacional foi impulsionado por crescimento de negócios, em particular no forte aumento de subscrição no ramo P&C (Property & Casualty), onde o resultado bruto progrediu 38%. No ramo Vida, o grupo Zurich reporta uma progressão de 2%, em base de comparação constante (like-for-like). O valor bruto de prémios nos seguros património e danos aumentou em 6%, depois de ajustadas as variações de câmbio (em dólares, a progressão ficou-se pelos 2%).

O resultado do negócio Vida, penalizado pela robustez do dólar face a outras moedas, recuou 4%. No entanto, corrigindo o impacto das variações cambiais, o resultado operacional consolidado aumentou 2%, com o crescimento subjacente nas regiões EMEA e América Latina a compensar declínios nos EUA e Ásia e Pacífico.

No comunicado, o grupo suíço – cuja presença centenária em Portugal engloba soluções de seguro diversificadas para particulares e empresas – salienta ainda o desempenho da subsidiária de assistência em viagem (Cover-More) e da LiveWell (Vida e bem estar).

A ajudar no desempenho, a aquisição da OnePath Life (Austrália) e a compra de 80% do capital da Adira Insurance (Indonésia) proporcionaram aceder a posições de liderança no retalho. Além destas transações de compra, a Zurich estabeleceu contratos de distribuição a longo prazo na Malásia, Austrália e Indonésia.