O presidente executivo dos CTT, João Bento, afirmou esta sexta-feira que os Correios vão abrir “pelo menos oito ou nove” centros de entrega este ano, depois de três no continente e um primeiro na Madeira.

João Bento falava aos jornalistas no final da inauguração das novas máquinas de tratamento de correio adquiridas pelos CTT à Solystic, no âmbito da modernização da operação de tratamento de correio, em Cabo Ruivo, Lisboa, num evento que contou com a presença do secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Alberto Souto de Miranda.

Questionado onde vai abrir os centros de entrega, o gestor disse que em alguns casos os CTT estão “ainda a negociar instalações”. No entanto, “a ideia é que possamos abrir pelo menos oito ou nove centros este ano, depois dos três que já abrimos no continente e do primeiro que abrimos na Madeira”, afirmou João Bento.

No âmbito do plano de transformação operacional tinha sido anunciado um investimento de 40 milhões de euros até 2021. “O grosso deste investimento aconteceu no ano passado e vai acontecer neste momento”, salientou o presidente executivo. “Já investimos mais de 20 milhões de euros, só na encomenda destas cinco máquinas — as quatro que vimos hoje e a quinta que está neste momento a ser montada no nosso centro de produção no norte, na Maia — foram 15 milhões de euros”, referiu.

Os quatro equipamentos que foram inaugurados esta sexta-feira têm capacidade para tratar diariamente 800 mil cartas finas ou cerca de 350 mil objetos de correio médio. O centro de produção e logística sul é o maior centro do género dos CTT, manipulando diariamente 2,3 milhões de objetos.