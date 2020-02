Lisboa sobe mais de 1% em dia de ganhos na Europa

A primeira sessão da semana foi positiva para as praças europeias, entre elas a bolsa de Lisboa que encerrou a valorizar mais de 1%, animadas pelos estímulos na China. Entre as cotadas nacionais, o destaque foi para as ações do setor energético, principalmente da família EDP que somou mais de 2%.

O PSI-20 fechou a somar 1,3% para 5.397,46 pontos, batendo máximos de 26 de abril do ano passado, dia em que tocou os 5.420,07 pontos. Das 18 cotadas nacionais, apenas a Nos (que perdeu 0,09% para 4,414 euros) e a Ibersol (que caiu 1,15% para 8,6 euros) encerraram no vermelho.

O destaque desta sessão foi para as ações do setor energético, com a família EDP a brilhar. A EDP somou 2,27% para 4,82 euros, enquanto a EDP Renováveis valorizou 2,72% para 12,82 euros.

Ainda neste setor, a Galp Energia avançou 1,11% para 14,125 euros, numa altura em que o preço do barril de petróleo sobe nos mercados internacionais. O Brent valoriza 0,05% para 57,35 dólares, enquanto o WTI soma 0,13% para 52,12 dólares.

Entre os “pesos pesados”, destaque ainda para as ações do BCP, que somaram 1% para 19,20 cêntimos, e para a Jerónimo Martins, que valorizou 1,3% para 17,085 euros. As ações da dona do Pingo Doce está a valorizar há 10 sessões consecutivas.

Este desempenho positivo registado em Lisboa foi sentido nas restantes praças europeias, depois de o Governo chinês ter anunciado que vai lançar estímulos financeiros para limitar o impacto do coronavírus na economia. Tanto o Stoxx 600, que agrega as maiores cotadas europeias, como a bolsa alemã tocam máximos históricos.