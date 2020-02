As principais praças europeias estão a entrar na nova semana com ganhos graças ao anúncio de que o Governo chinês irá lançar estímulos financeiros para limitar o impacto do coronavírus na economia. Portugal está a ser contagiado pelo sentimento positivo e segue a ganhar 0,9% para 5.375,16 pontos.

“A abertura europeia deverá ser inspirada por mais uma decisão do Governo de Pequim para estimular a economia de forma a combater os efeitos adversos da epidemia de coronavírus”, revelam os analistas do BPI numa nota de research.

As bolsas chinesas fecharam a recuperar, com ganhos de 1,5%, depois de o Ministro das Finanças da China ter anunciado um corte nos impostos e aumento na despesa pública para contrariar os efeitos adversos que a epidemia de coronavírus causou. Na Europa, o índice pan-europeu Stoxx 600, o alemão DAX, o francês CAC 40 e o espanhol IBEX 35 ganham 0,2% e o britâncio FTSE 100 avança 0,1%.

“A bolsa nacional tem uma menor permeabilidade ao impacto de eventos ou notícias relacionadas com essa economia”, diz o BPI, lembrando que o tema não está “particularmente ligado” à bolsa portuguesa. “Embora algumas empresas cotadas tenham na sua estrutura acionista capitais chineses, a exposição à economia chinesa é essencialmente por via indireta“, afirma.

Os ganhos, em Lisboa, são generalizados, com o papel a destacar-se. A Altri e a Navigator disparam mais de 1,8%. O BCP avança 1,63% para 0,1932 euros por ação, os CTT sobem 1,55% para 2,87 euros e a Nos sobe 1,36% para 4,47 euros. Na energia, a EDP Renováveis valoriza 1,44%, a EDP avança 1,32% e a Galp Energia sobe 1,04% para 14,11 euros.

A contrariar está apenas a Pharol, que segue a perder 0,20% para 0,0995 euros por ação. É, assim, positivo o arranque de uma semana que será forte para a época de resultados na bolsa de Lisboa.

Depois de, na semana passada, a Navigator e a Semapa terem dado o pontapé de saída, é agora que vem uma enchente de resultados para os investidores gerirem. No grupo incluem-se os pesos pesados Galp, BCP, EDP, EDP Renováveis, Nos e Jerónimo Martins, que, em 2018, acumularam mais de dois terços dos lucros do índice. Este ano, deverão manter o peso, sendo que a estimativa dos analistas é que os lucros anuais do total das 18 empresas do PSI-20 tenham recuado 5,5% para 3.288 milhões de euros.