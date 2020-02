A Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing já anunciou o XXIIº Congresso Nacional de Marketing, para o próximo dia 1 de julho na Porto Business School. O tema “ME. UNLIMITED” será dedicado ao papel decisivo que os profissionais de marketing têm hoje no quadro de mudança e de adaptação a um mundo Always on e em que os consumidores têm todo o poder de decisão.

O tema do Congresso saiu do estudo europeu, que abrangeu mais de 1000 diretores de Marketing em toda a Europa. Estudo realizado pela APPM em parceria com a European Marketing Confederation e as congéneres de marketing europeias.

Hiperindividualização e storytelling, revolução no serviço a cliente e nos preços, novos paradigmas éticos e legais, planet and people first, ubiquidade tecnológica, problemas programáticos, são alguns dos temas que irão marcar 2020 e que irão ser debatidos pelo um conjunto de oradores nacionais e internacionais.

Para o presidente da APPM, “o sucesso crescente do marketing ao longo dos últimos anos estimula-nos a garantir que a edição deste ano da Agenda Europeia de Marketing 2020 atenda aos altos padrões que todos esperamos e que ajude a balizar os temas em discussão”. Rui Ventura explica, por isso, que “o próximo Congresso de Marketing, marcado para dia 1 de julho na Cidade do Porto, tem como tema “Me. Unlimited”.

Veja o programa Aqui.