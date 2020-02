Contribuintes declararam menos 126 milhões de faturas

O número de faturas declaradas ao Fisco caiu 11,6% no ano passado, totalizando 958,4 milhões, revela o Diário de Notícias. Por esta altura ainda há várias faturas que não estão validadas de acordo com a categoria de despesa específica que é dedutível no IRS, um procedimento que deve ser feito até esta terça-feira.

De todas as faturas comunicadas até ao momento, 820 milhões já foram validadas pelos contribuintes, restando ainda 126,5 milhões que terão de ser validadas pelos contribuintes de acordo com a categoria de despesa específica.

A comunicação destas faturas pode valer aos contribuintes uma poupança de 2.500 euros no IRS. Caso estas faturas pendentes não sejam classificadas de outra maneira, entram para a categoria das despesas gerais familiares, em que o teto máximo de desconto fica nos 250 euros.