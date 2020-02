Com o agravar do surto do novo coronavírus na Europa, depois de Itália ter contabilizado num espaço de poucos dias a sexta vítima mortal com chamado Covid-19, o medo e a incerteza tomaram conta dos investidores e das bolsas do Velho Continente. As quedas nos principais índices acionistas europeus foram acentuadas esta segunda-feira, com a bolsa de Milão a perder quase 6%. Por cá, o tombo de 3,5% tirou 2,2 mil milhões de euros ao valor bolsista do PSI-20.

O principal índice português caiu 3,53% para 5.197,09 pontos, num desempenho negativo como há muito não se via em Lisboa e que eliminou por completo os ganhos que tinha construído desde o início do ano. Foi a pior sessão desde o dia a seguir ao referendo sobre o Brexit, realizado no dia 23 de junho de 2016, e que levou o PSI-20 a derrapar 7%.

Nenhuma cotada nacional escapou à razia. Os grandes perdedores do dia vieram do setor da energia: a Galp tombou 3,88% para 13,74 euros, “emagrecendo” 430 milhões; a EDP derrapou 3,88% para 4,71 euros e perdeu 628 milhões em bolsa; e a EDP Renováveis, fechando em baixa de 2,15%, desvalorizou mais de 240 milhões de euros.

Entre as grandes cotadas, a Jerónimo Martins perdeu 2,76% esta segunda-feira, o equivalente a quase 300 milhões de euros de valor mercado. Isto enquanto o BCP afundou 5,16%, menos 150 milhões de euros naquilo que é o seu market cap.

(Notícia em atualização)