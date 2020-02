Sonae Capital abre novo hotel na Avenida dos Aliados

A Sonae Capital, através da sua unidade de negócio de hotelaria, anunciou que assinou um contrato para a instalação de mais uma unidade hoteleira na cidade do Porto, localizada na Avenida dos Aliados.

“Com abertura prevista para o primeiro semestre de 2021, o hotel contará com 70 quartos. A unidade disponibilizará uma oferta de serviços de bar e restaurante, salas de reunião com luz natural, piscina exterior e ginásio, e contribuirá para o reforço da oferta de hotéis boutique em destinos urbanos”, explica a empresa em comunicado.

Atualmente, o negócio de hotelaria da Sonae Capital tem sob exploração seis unidades Hoteleiras: três localizadas no Porto (Porto Palácio Hotel, The Artist e The House), duas na Península de Tróia (Aqualuz Tróia e Tróia Residence) e uma na região do Algarve (Aqualuz Lagos). Adicionalmente, tem também já em curso o desenvolvimento de uma nova unidade em Lisboa, no edifício da Estação Ferroviária de Santa Apolónia, cuja inauguração deverá ocorrer no segundo semestre de 2021.

O negócio de Hotelaria da Sonae Capital registou um aumento de 16,4% do seu volume de negócios em 2019, o qual atingiu os 27,7 milhões de euros.