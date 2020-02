Banco CTT vai começar a cobrar anuidades nos cartões

Conhecido por não cobrar anuidades, o Banco CTT tem um novo preçário que anuncia algumas mudanças, nomeadamente o pagamento de certos serviços, avança o Jornal Económico, esta quarta-feira.

O novo preçário entrou em vigor esta segunda-feira e dita que a emissão de cartões de débito terá um preço de 15 euros, custando o cartão multibanco provisório cinco euros. A estes valores acresce ainda o montante do imposto de selo (4%). Livres destes custos continuam, contudo, os clientes com utilização “regular do cartão de débito” (mínimo de 20 pagamentos) e os jovens com menos de 25 anos de idade.

No que diz respeito aos levantamentos ao balcão, o cliente passa a pagar 4,50 euros a partir do segundo levantamento bancário, ao qual se soma também os 4% do imposto de selo. Já um depósito igual ou superior a 100 moedas passa agora a ter um custo de cinco euros. O preçário deixa claro, por outro lado, que apenas as contas de serviços mínimos bancários tem isenção de pagamento das comissões.