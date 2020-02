Aumentam as preocupações devido ao coronavírus, à medida que cresce o número de infetados, sobretudo na Europa. Para além do cidadão comum, também as empresas se mostram receosas e com dúvidas sobre as medidas a adotar. Foi a pensar nisso que a Direção-Geral da Saúde (DGS) emitiu cinco recomendações, aconselhando as empresas a definir planos de contingência e regras específicas de higiene. Veja, ponto por ponto, o que fazer.

Num documento publicado esta quinta-feira, a DGS começa por indicar que as empresas devem estar preparadas para a possibilidade de parte (ou a totalidade) dos seus trabalhadores não irem trabalhar devido a doença, suspensão de transportes públicos ou encerramento de escolas. E aconselha, assim, a a avaliação/antecipação de certos pontos, começando pelas atividades que podem e as que não podem ser suspensas e quais os recursos que são necessários para manter a empresa em funcionamento e satisfazer as necessidades básicas dos clientes.

Importa ainda identificar quais os trabalhadores que, pelas suas atividades ou tarefas, poderão ter um maior risco de infeção. Nesses casos, devem identificar-se os trabalhadores que são necessários garantir e equacionar a possibilidade de formar trabalhadores adicionais ou com outras tarefas e uma outra opção poderá ser o recurso a formas alternativas de trabalho, como o teletrabalho ou reuniões por vídeo e teleconferências.

Como se preparar para um caso suspeito ou até mesmo confirmado?

A partir do momento em que uma empresa identifica um possível caso de infeção num dos seus trabalhos, deve adotar de imediato medidas, como criar um plano de contingência e áreas de isolamento.

Criar áreas de isolamento com ventilação natural

Para a DGS, colocar um trabalhador numa área de isolamento vai “impedir que outros trabalhadores possam ser expostos e infetados”. Estas áreas — que podem ser salas, gabinetes ou secções — têm como principal objetivo “evitar a propagação da doença transmissível na empresa e na comunidade”, evitando o contacto direto dos trabalhadores com o trabalhador doente.

A área de isolamento deve ter ventilação natural, ou sistema de ventilação mecânica e revestimentos lisos e laváveis (por exemplo, não deve possuir tapetes, alcatifa ou cortinados). Deve estar equipada com: telefone, cadeira ou marquesa, kit com água e alguns alimentos não perecíveis, um contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico), uma solução antissética de base alcoólica, toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis e termómetro. Na própria área ou próximo deve haver uma instalação sanitária devidamente equipada, com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do trabalhador com sintomas/caso suspeito.

Estabelecer procedimentos específicos

O próximo passo é estabelecer procedimentos específicos, ou seja, a empresa deve orientar os trabalhadores sobre a forma de identificar, comunicar e lidar com um caso suspeito. “Este processo de comunicação deve ser o mais célere e expedito possível”, refere a DGS. Devem ainda ser dadas explicações sobre os procedimentos básicos de higienização das mãos, de tosse ou espirros, de colocação da máscara cirúrgica e de conduta social (por exemplo, apertos de mão e postos de trabalho partilhados).

Definir responsabilidades

As empresas devem estabelecer que todos os trabalhadores devem reportar à sua chefia direta um caso suspeito através da identificação de sintomas. Sempre que uma situação destas for reportada, a chefia direta do trabalhador informa de imediato o empregador (ou alguém por este designado). Nas situações em que o trabalhador com sintomas necessita de acompanhamento, por exemplo para se deslocar, devem estar definidos os colegas que prestam assistência.

Identificar os profissionais de saúde e seus contactos

A empresa deve ter, o mais cedo possível, “em local acessível”, os contactos do Serviço de Saúde do Trabalho e, se possível, dos médicos do trabalho responsáveis pela vigilância da saúde dos trabalhadores da empresa.

Adquirir e disponibilizar equipamentos e produtos

As empresas devem estar prevenidas com uma série de equipamentos e produtos, desde solução antissética de base alcoólica — em zonas de refeição e zonas de isolamento –, máscaras cirúrgicas para utilização do trabalhador com sintomas e máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis para os trabalhadores que prestam assistência ao caso suspeito.

Da lista constam ainda toalhetes de papel para secagem das mãos nas casas de banho e noutros locais equivalentes, um contentor de resíduos com abertura não manual e saco plástico, equipamentos de limpeza que devem ser eliminados ou descartados após utilização e produtos de higiene e limpeza (a limpeza e desinfeção das superfícies deve ser realizada com detergente desengordurante, seguido de desinfetante).

Informar e formar os trabalhadores

Acima de tudo, a empresa deve informar e esclarecer todos os trabalhadores. Isto passa por divulgar o Plano de Contingência específico, as medidas de prevenção e os procedimentos específicos a adotar perante um caso suspeito.

Como agir perante um caso suspeito?