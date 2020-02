Santander Mapfre Seguros lança primeiro produto

A Santander Mapfre Seguros aposta no potencial de distribuição do banco e tem a direção-geral entregue a Olga Sánchez-Caballero, até agora diretora comercial da Mapfre para a área de empresas e que acompanhou o projeto conjunto desde o princípio, no início de 2019.

O novo produto – que marca também o arranque operacional da Santander Mapfre Seguros e Resseguros (empresa conjunta dotada de 82 milhões de euros e detida em 50,01% pela Mapfre e 40,99% pelo Santander) – reúne numa única plataforma soluções que antes eram diferenciadas (sobretudo em cobertura de danos e responsabilidade civil para empresas e ramo automóvel).

Os produtos da sociedade mista passam a enquadrar a oferta global de seguros que o banco Santander disponibiliza em Espanha junto de empresas, profissionais por conta própria, pequeno comércio e setor agropecuário.

Segundo anunciado, o novo multirrisco integral é personalizável em função da atividade de cada cliente, quer se enquadre no setor da hotelaria e restauração, ensino ou setor automóvel.

A gestão da apólice pode fazer-se através de uma aplicação móvel disponibilizada pelo próprio banco.