A epidemia do novo coronavírus (Covid-19), que teve origem na China, já infetou 89.668 em todos os continentes, das quais morreram 3.046, segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças. Esta segunda-feira foram detetados os primeiros dois casos em Portugal, sendo que um dos quais ainda está a aguardar contra-prova das análises.

Em conferência de imprensa, a ministra da Saúde, Marta Temido, adianta que o caso confirmado diz respeito a homem de 60 anos, que esteve de férias no norte de Itália, um dos focos de maior preocupação com o Covid-19 fora da China, e que se encontra internado no Centro Hospitalar do Porto.

Ao mesmo tempo, o outro infetado e que ainda está sujeito a contraprova, tem 33 anos e esteve em Valência, Espanha. O paciente está internado no Centro Hospitalar de São João. O teste vai ainda ser enviado para o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge.

Lista de países que reportaram infeções e mortes de acordo com a informação divulgada às 07h00 desta segunda-feira, pelo Centro Europeu para a Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, na sigla em inglês).

Vítimas mortais

China – 2.912

Hong Kong – 2

Irão – 54

Coreia do Sul – 22

Itália -35

Taiwan – 1

Filipinas – 1

Japão -5

França – 2

Austrália – 1

Tailândia – 1

Estados Unidos – 2

San Marino – 1

Navio de cruzeiros Diamond Princess (Japão) – 6

Infeções

África

Argélia – 3

Nigéria – 1

Egito – 2

Ásia

China Continental – 80.026

Coreia do Sul – 4.212

Japão – 254

Irão – 978

Singapura – 106

Hong Kong – 98

Tailândia – 43

Bahrein – 47

Taiwan – 40

Kuwait – 46

Malásia – 29

Vietname – 16

Emirados Árabes Unidos – 21

Macau – 10

Iraque – 19

Omã – 6

Índia – 3

Filipinas – 3

Israel – 10

Líbano – 10

Paquistão – 4

Afeganistão – 1

Camboja – 1

Nepal – 1

Sri Lanka – 1

Qatar – 3

Indonésia – 2

América:

Estados Unidos – 89

Canadá – 24

Brasil – 2

Equador – 6

México – 5

República Dominicana – 1

Europa

Portugal – 2

Itália – 1.689

Alemanha – 129

França – 130

Reino Unido – 36

Espanha – 83

Áustria – 14

Croácia – 7

República Checa – 3

Finlândia – 6

Rússia – 2

Suécia – 14

Irlanda – 1

Lituânia – 1

Bélgica – 2

Azerbaijão – 3

Dinamarca – 4

Geórgia – 3

Grécia – 7

Macedónia do Norte – 1

Noruega – 19

Roménia – 3

Suíça – 24

Bielorrússia – 1

Estónia – 1

San Marino – 8

Lituânia – 1

Holanda – 13

Islândia – 3

Arménia – 1

Luxemburgo – 1

Mónaco – 1

Oceânia:

Austrália – 29

Nova Zelândia – 1

Outros: