Tendo em conta um risco moderado a elevado de importação de casos de coronavírus, o Governo veio ordenar, por despacho, que os empregadores públicos elaborem planos de contingência. Esses planos terão de ser apresentados num prazo de cinco dias, procurando manter, “tanto quanto possível, a operacionalidade dos serviços e estabelecimentos na continuidade da prestação do serviço público”. Neste sentido, defende-se o “recurso ao mecanismo do teletrabalho”, sendo que em caso de quarentena, os trabalhadores terão faltas justificadas.

“Os empregadores públicos que, à data, ainda não tenham elaborado um plano de contingência, fazem-no no prazo de cinco dias úteis, contados da data de publicação do presente despacho”, lê-se no documento publicado em Diário da República.

Este “plano de contingência deve conter ainda os procedimentos alternativos que permitam garantir o normal funcionamento de cada serviço ou estabelecimento, que sejam considerados os mais adequados face à respetiva natureza, atribuições e caracterização de postos de trabalho, privilegiando o recurso ao mecanismo do teletrabalho, o qual só deverá ser afastado por razões imperiosas de interesse público”, refere o despacho.

De acordo com o despacho, o plano de contingência dos serviços públicos deve admitir situações de “redução ou suspensão do período de atendimento”, “suspensão de eventos ou iniciativas públicas”, “atividades de formação”, mas também a “suspensão do funcionamento de bares, cantinas, refeitórios e utilização de outros espaços comuns”.

Quarentena? Trabalhadores com faltas justificadas

O despacho assinado pelas ministras da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, a ministra do Trabalho, Ana Godinho, e a ministra da Saúde, Marta Temido, procura evitar situações de contágio com o coronavírus dos trabalhadores do Estado. Prevê recurso ao teletrabalho, mas “quando os trabalhadores não possam comparecer ao trabalho por motivos de doença ou por assistência a filho, neto ou membro do agregado familiar, nos termos gerais, essas ausências seguem o regime previsto na lei para essas eventualidades”. Ou seja, a baixa médica.

“Quando os trabalhadores não possam comparecer ao trabalho por motivo de isolamento profilático e quando não seja possível assegurar o recurso a mecanismos alternativos de prestação de trabalho, nomeadamente o teletrabalho ou programas de formação à distância, as ausências ao serviço, independentemente da respetiva duração, têm os efeitos das faltas por motivo de isolamento profilático”, o que quer dizer que serão consideradas faltas justificadas.

(Notícia atualizada às 22h47 com mais informação)