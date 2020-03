O arranque da sessão bolsista lisboeta está a ser marcado pelo verde. O PSI-20 valoriza mais de 1%, a acompanhar o rumo positivo dos pares europeus, com os investidores a depositarem confiança numa ação concertada entre países ricos e bancos centrais com vista a travar efeitos nefastos sobre a economia global resultantes do coronavírus. O BCP e a EDP dão o maior fôlego ao índice lisboeta.

O PSI-20 avança 1,7%, para os 4.897.87 pontos, com todos os títulos em terreno positivo. Já o Stoxx 600 — índice de referência para as ações europeias — acelera 1,32%.

O otimismo regressa assim aos mercados bolsistas do Velho Continente, perante a esperança de uma ação concertada com vista a travão as consequências económicas negativas a nível global resultantes da propagação do novo coronavírus. “As expectativas em relação a uma possível ação coordenada entre as principais economias mundiais têm o mérito de travar o momentum negativo dos mercados bolsistas e no caso das bolsas americanas de estimular uma forte recuperação”, diz precisamente o BI no seu diário de bolsa desta terça-feira.

Hoje, os ministros das Finanças do G7 e os respetivos Bancos Centrais irão realizar uma videoconferência para debater as respostas ao coronavírus. Os analistas do BPI alertam, contudo, que “a fasquia que os investidores colocaram para a reunião do G7 de hoje parece ser elevada, correndo-se o risco de não ser correspondida”.

Em Lisboa, o BCP e as cotadas do universo EDP são os principais motores dos ganhos do PSI-20. As ações do banco liderado por Miguel Maya valorizam 2,07%, para os 16,29 cêntimos. Já as ações da EDP somam 2,32%, para os 4,417 euros, enquanto as da sua participada EDP Renováveis ganham 2,11%, para os 12,56 euros.

(Notícia atualizada ás 8h27 com mais informação)