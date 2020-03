Covid-19: Pânico exagerado nos mercados, diz CEO da Allianz

Oliver Bäte, presidente executivo (CEO) da Allianz SE, afirmou que a companhia está mais preocupada com a segurança dos seus clientes do que com qualquer impacto no negócio. Para Bäte, a situação traduz uma “gripe forte”.

“Neste momento existe muito pânico não justificado”, atalhou o responsável da maior seguradora europeia entrevistado pela Bloomberg, em Londres. Admitindo que a atividade económica até poderá contrair-se no curto prazo, Bäte considera que isso não é como “se o mundo acabasse amanhã”.

Os centros de prevenção e controlo de doenças dos EUA advertiram os cidadãos para se prepararem para um potencial surto epidémico no território, enquanto o aumento de casos fora da China amplificaram as preocupações de a situação, atualmente em nível de risco “muito alto” (segundo a OMS), evoluindo para um nível de pandemia.

O CEO do grupo germânico considerou que o maior risco potencial para a Allianz seria a ocorrência de uma sucessão de falências (de pequenas e médias empresas) devido à propagação do coronavírus na Europa, onde a companhia tem parte importante da sua carteira de seguros de crédito.