Revista de imprensa internacional

O coronavírus volta a estar em destaque na imprensa internacional, com o Financial Times a noticiar volumes recorde de negociação nas maiores bolsas mundiais que têm sido duramente penalizadas pelos receios dos investidores. A imprensa brasileira avança ainda que a Oi quer votar a venda da rede móvel em assembleia de credores. O setor automóvel também é notícia em vários jornais, nesta terça-feira, com destaque para o facto de a Renault e a Fiat estarem a converter mini citadinos em elétricos, enquanto a Toyota anunciou um novo CFO. De Espanha há boas notícias sobre o desemprego que caiu em fevereiro.

Financial Times

Negociação “intensa” leva volume de negociação bolsista para níveis recorde

Os volumes de negociação de ações e futuros nas bolsas disparou em fevereiro, perante o nervosismo dos investidores relativamente ao surto do novo coronavírus. A Intercontinental Exchange, plataforma que controla a bolsa de Nova Iorque e a Euronext, deu conta que registou um volume diário médio de negociação de 7,6 milhões de contratos de futuros e opções, em fevereiro, um novo recorde mensal. Já a bolsa alemã registou na passada sexta-feira o dia de negociação mais intenso desde 2008.

Valor Económico

Oi quer votar venda da rede móvel em assembleia de credores

A agenda da nova assembleia geral de credores que a Oi pretende realizar incluirá, forçosamente, uma proposta de venda das operações da sua rede móvel. Atualmente a Oi é a quarta maior operadora telefónica móvel do Brasil, controlada pela Telefónica. As principais operadoras brasileiras já manifestaram interesse em entrar na disputa pela operação móvel da Oi.

Les Echos

Renault e Fiat convertem mini citadinos em elétricos

O nicho dos mini citadinos, segmento que parecia estar em declínio, está a ganhar nova vida face à aposta dos grandes fabricantes do setor automóvel em versões totalmente elétricas. A Renault é um desses exemplos, tendo” acabado de levantar o véu” do seu Twingo ZE, a versão elétrica do seu modelo principal neste segmento. Por sua vez, a Fiat deverá apresentar em breve a versão elétrica do seu modelo 500.

Reuters

Toyota anuncia novo CFO

A Toyota disse esta terça-feira que Kenta Kon será o próximo diretor financeiro da empresa. Atualmente Kenta Kon é o diretor de contabilidade e deverá tomar posse enquanto CFO a partir de 1 de abril. A Toyota comunicou ainda que os vice-presidentes executivos Didier Leroy e Moritaka Yoshida renunciariam aos seus cargos. Estas mudanças estruturais prendem-se com a necessidade da empresa japonesa melhorar os seus sistemas de produção e reduzir ainda mais os custos.

El País

Número de inscritos nos centros de desemprego em Espanha diminuiu em fevereiro

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego espanhóis diminuiu em 7.806 pessoas em fevereiro, alcançando um total de 3,2 milhões de pessoas, segundo os dados do Ministério do Trabalho, Migrações e Segurança Social espanhol. A instituição sublinha que se trata da maior diminuição mensal de pessoas sem emprego num mês de fevereiro desde 2017. Em termos anuais, houve ainda a criação de 361.757 empregos, um crescimento de 1,92%. Leia a notícia completa no El País (acesso livre, conteúdo em espanhol).