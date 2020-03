Há 47 arguidos no âmbito da operação “Fora de Jogo”, que ditou buscas às SAD do Benfica, Porto e Sporting. Entre eles estão “jogadores de futebol, agentes ou intermediários, advogados e dirigentes desportivos”, revelou o Ministério Público (MP).

“Em causa estão suspeitas da prática de factos suscetíveis de integrarem crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais“, refere o comunicado.

Estes crimes terão sido cometidos em “negócios do futebol profissional, efetuados a partir do ano de 2015, e que terão envolvido atuações destinadas a evitar o pagamento das prestações tributárias devidas ao Estado português, através da ocultação ou alteração de valores e outros atos inerentes a esses negócios com reflexo na determinação das mesmas prestações”, diz o MP.

A operação “Fora de Jogo” levou, esta quarta-feira, “11 magistrados do Ministério Público do DCIAP, 7 magistrados judiciais, 101 inspetores Tributários e 181 militares da Unidade da Ação Fiscal da GNR”, a 56 locais, em vários pontos do país.

Foram realizadas “40 buscas domiciliárias e 31 buscas não domiciliárias, designadamente, em diversos clubes de futebol e respetivas sociedades e 5 buscas a escritórios de advogados”, salienta o MP.

Tanto Benfica como Porto e Sporting confirmaram que foram alvo destas buscas, disponibilizando-se as SAD dos três clubes de futebol a prestarem todos os esclarecimentos a questões que venham a ser suscitadas. Também a sociedade de advogados Morais Leitão confirmou as buscas, neste caso relacionadas com clientes ligados ao sócio Carlos Osório de Castro, advogado de Cristiano Ronaldo e da Gestifute (de Jorge Mendes).

Os escritórios da Gestifute, no Porto e em Lisboa, e as duas residências de Jorge Mendes no Porto também terão sido alvo de buscas. As casas de Pinto da Costa, Luís Filipe Vieira, Frederico Varandas, António Salvador, dos jogadores Casillas, Jackson Martinez, Maxi Pereira, Danilo Pereira foram outros dos alvos nesta ação.

(Notícia atualizada às 19h25 com mais informação)