O Fisco está a levar a cabo buscas a várias SAD desportivas, nesta quarta-feira, avança o Correio da Manhã. Entre as visadas na operação da Autoridade Tributária (AT) estão as SAD do Benfica, Sporting e FC Porto.

O objetivo destas cerca de 50 buscas estarão a decorrer será a recolha de informações sobre contratos celebrados com jogadores e o pagamento de comissões a agentes desportivos. Em campo na operação que também abrange buscas domiciliárias e a escritórios de advogados estarão mais de 200 inspetores, acompanhados por elementos da GNR e vários procuradores do DCIAP.

O jornal explica que está em causa uma investigação que começou em 2015, e que visa crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais. As autoridades tributárias de Espanha, França e Reino Unido estarão a colaborar com Portugal nesta investigação.

Segundo avança também a Sábado, nesta quarta-feira, o Ministério Público (MP) e a Autoridade Tributária (AT) elegeram alvos prioritários nesta primeira fase da operação no terreno que prevê buscas ao FC Porto, Benfica, Sporting, Braga, Guimarães, Marítimo, Estoril, Portimonense e outros clubes. Nomeadamente, a apreensão de documentos relacionados com negócios milionários de jogadores, no escritório de Carlos Osório de Castro, advogado de Cristiano Ronaldo e da Gestifute. Jorge Mendes é outro dos visados: o processo prevê buscas aos escritórios da Gestifute, no Porto e em Lisboa, e às duas residências do empresário no Porto. Imagens recolhidas esta manhã pela CMTV permitiam constatar a presença das autoridades junto à residência do empresário de Cristiano Ronaldo no Porto.

As casas de Pinto da Costa, Luís Filipe Vieira, Frederico Varandas, António Salvador (presidente do Braga), dos jogadores Casillas, Jackson Martinez, Maxi Pereira, Danilo Pereira são outros dos alvos que constam na investigação.