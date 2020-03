Bolsa de Turismo de Lisboa adiada para 27 a 31 de maio

A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que ia decorrer de 11 a 15 de março no Parque das Nações, vai ser adiada devido ao coronavírus que já infetou nove pessoas em Portugal, confirmou a Fundação AIP, entidade organizadora da BTL.

A AIP esteve reunida esta manhã para reavaliar a situação, isto depois de ter emitido no início da semana um comunicado em que garantia que a edição deste ano iria mesmo realizar-se. No final deste encontro, decidiu adiar o evento que esperava contar com 1.500 expositores e 67 destinos internacionais.

“A Fundação AIP, em articulação com o Governo (Ministério da Economia) e as Associações mais relevantes no Setor do Turismo concluíram que deixaram de estar reunidas as condições para poder assegurar a realização da BTL 2020 nas datas originalmente previstas”, refere em comunicado.

Na base da mudança de posição da AIP está a “posição assumida pelas entidades públicas do setor do turismo”, de que não estavam reunidas as condições para a participação no evento, mas também os cancelamentos de participação do Turismo de Portugal e da TAP.

“Assim, com o objetivo de corresponder aos anseios e necessidades de promoção do setor do turismo, entendeu a Fundação AIP adiar a BTL 2020 para os próximos dias 27 a 31 de maio”, refere em comunicado.

Apesar do adiamento, a AIP diz que está “confiante, que em conjunto, seremos capazes de ultrapassar as circunstâncias do momento e seremos capazes de realizar, nas novas datas agora anunciadas, uma BTL ainda mais decisiva para a dinamização da promoção e realização de negócios no setor do turismo”

(Notícia atualizada às 14h54 com a confirmação oficial do adiamento da BTL)