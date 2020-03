Portugal Home Week cancelado devido ao coronavírus

Eventos desportivos, semanas de moda, salões automóveis, mobiliário e imobiliário, congressos de tecnologia até encontros políticos estão a ser cancelados, adiados ou condicionados devido à propagação do coronavírus que já provocou a morte a mais de três mil pessoas.

Em Portugal já existem oito casos confirmados com o coronavírus e são várias as instituições que já estão a tomar medidas para evitar uma maior propagação do vírus, como é o caso da organização do Portugal Home Week que acaba de comunicar o cancelamento da edição deste ano que decorria de 17 a 19 de junho, na Alfândega do Porto.

Trata-se de uma “decisão difícil”, mas que salvaguarda, simultaneamente, “a saúde pública e o superior interesse das empresas nacionais (…) “dividir esforços e a atenção mediática seria negativo para as nossas empresas e para o próprio posicionamento do evento. Preferimos apostar no apoio às empresas nacionais nesta fase complicada, que tem afetado não só os encontros empresariais, como as próprias cadeias de fornecimento, e preparar atempadamente uma edição 2021 que reforce, ainda mais, a inovação, a sofisticação e a pujança da Fileira Casa Portuguesa”, explica Joaquim Carneiro, presidente da Associação Portuguesa das Indústrias do Mobiliário e Afins (APIMA), em comunicado.

O Salone del Mobile, um dos maiores eventos mundiais do setor, que decorria entre os dias 21 a 26 de abril, em Milão, também foi adiado para a semana de 16 a 21 de junho. Todavia, estas novas datas do Salone del Mobile coincidiam com alguns dias do Portugal Home Week. Segundo a organização das empresas inscritas, cerca de 70% participa, também, no Salone del Mobile.

Confrontada com esta sobreposição, e face ao preenchido calendário de iniciativas setoriais agendadas até ao final do ano, a organização do Portugal Home Show optou pelo cancelamento da edição prevista para 2020.